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    Rizespor'dan Salomon Rondon açıklaması

    Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, Salomon Rondon için açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 17:59
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    Rizespor'dan Salomon Rondon açıklaması

    Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, transfer hedeflerinden Venezuelalı golcü Salomon Rondon transferiyle ilgili konuştu.

    "ÇİN KULÜBÜ VAZGEÇMEK İSTEMİYOR"

    Rondon için girişimlerin sürdüğünü kaydeden yönetici, "Salomon Rondon ile iyi bir yol katettik. Oyuncunun kendisi ve kulübümüz çok istekli. Çin kulübü çok vazgeçmek istemiyor oyuncudan, Çin'deki bürokrasi bizi yordu, bir takım engellerle karşılaşıyoruz. Bu pozisyonla ilgili A, B, C planlarımız var, çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Çin'de Dalian takımında forma giyen Salomon Rondon'a, Rizespor senelik 1.5 milyon euro teklif etti.

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