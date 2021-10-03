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    Rizespor'dan tepki çeken hareket: Skorboardı değiştirmediler

    Rizespor'dan tepki çeken hareket: Skorboardı değiştirmediler

    Süper Lig'in 8. haftasında Rizespor'u 3-2 yenen Galatasaray'da son saniyede gelen gol moralleri de yükseltti. 90+11'de gol yiyen ev sahibi takımın skorboardı değiştirmemesi ise dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 21:46
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    Oğulcan Çağlayan transferinde başlayan gerginlik Tahir Kıran'ın açıklamalarıyla iyice tırmanmıştı.

    SKORBOARD DEĞİŞTİRİLMEDİ

    Maç öncesinde esen soğuk rüzgarlar sahada da devam ederken Galatasaray son saniyede Morutan'ın attığı golle rakibini 3-2 mağlup etti.

    90+11'de gelen golü skorboarda yazmaması ise geceye damga vuran olaylardan bir tanesi oldu.

    Maç sonunda skorboard bu şekildeydi:

    Rizespor dan tepki çeken hareket: Skorboardı değiştirmediler #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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