- Haberler
- Futbol Haberleri
- Rizespor'dan tepki çeken hareket: Skorboardı değiştirmediler
Rizespor'dan tepki çeken hareket: Skorboardı değiştirmediler
Süper Lig'in 8. haftasında Rizespor'u 3-2 yenen Galatasaray'da son saniyede gelen gol moralleri de yükseltti. 90+11'de gol yiyen ev sahibi takımın skorboardı değiştirmemesi ise dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 03.10.2021 - 21:46
Oğulcan Çağlayan transferinde başlayan gerginlik Tahir Kıran'ın açıklamalarıyla iyice tırmanmıştı.
SKORBOARD DEĞİŞTİRİLMEDİ
Maç öncesinde esen soğuk rüzgarlar sahada da devam ederken Galatasaray son saniyede Morutan'ın attığı golle rakibini 3-2 mağlup etti.
90+11'de gelen golü skorboarda yazmaması ise geceye damga vuran olaylardan bir tanesi oldu.
Maç sonunda skorboard bu şekildeydi:
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)