Rizesporlu Anıl Yaşar sezon sonuna kadar kiralandı

İlhan Palut yönetimindeki Rizespor'da bir ayrılık yaşandı.

Karadeniz ekibi, 22 yaşındaki savunma oyuncusunu 1. Lig'de mücadele eden Esenler Erokspor'a kiraladığını duyurdu.

"BAŞARILI BİR SEZON DİLİYORUZ"

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Seyfettin Anıl Yaşar’ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1.Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuz resmi imzanın atılması için İstanbul'a gitmiştir. Yeni mücadelesinde Seyfettin Anıl Yaşar'a sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz.