Rizesporlu Benhur Keser, Finlandiya’da ameliyat edildi

İHA
Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Rizespor'un Fenerbahçe ile karşılaştığı 26. hafta maçında Benhur Keser, sakatlık yaşamıştı.
Keser, saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından oyundan alındı. Genç oyuncunun yapılan muayene ve detaylı tetkikler sonucu ameliyat olması kararı alındı.
Ameliyat başarılı geçti
Keser, bugün Finlandiya’da yapılan, uyluk arka adale grubu bölgesi kas tendon kavşağı tamir operasyonu başarıyla tamamlandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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