Rizesporlu Benhur Keser, Finlandiya’da ameliyat edildi Rizespor’un 27 yaşındaki futbolcusu Benhur Keser, Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlıktan ötürü Finlandiya’da ameliyat oldu.

İHA

Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Rizespor'un Fenerbahçe ile karşılaştığı 26. hafta maçında Benhur Keser, sakatlık yaşamıştı.

Keser, saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından oyundan alındı. Genç oyuncunun yapılan muayene ve detaylı tetkikler sonucu ameliyat olması kararı alındı.

Ameliyat başarılı geçti

Keser, bugün Finlandiya’da yapılan, uyluk arka adale grubu bölgesi kas tendon kavşağı tamir operasyonu başarıyla tamamlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)