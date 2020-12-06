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    Rizesporlu futbolcular Abarhoun'u unutmadı

    Rizesporlu futbolcular Abarhoun'u unutmadı

    Geçtiğimiz gün eski futbolcusu Mohamed Abarhoun'u kaybeden Rizespor, Karagümrük deplasmanında da Faslı futbolcuyu unutmadı. Meriah'ın attığı gol Abarhoun'un formasıyla kutlandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 15:34
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 15:35
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    Süper Lig'in 11. haftasında Karagümrük ve Rizespor takımları karşı karşıya geldi. Ev sahini Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta kansere yenik düşen Faslı futbolcu Mohamed Abarhoun da anıldı.

    Rizesporlu futbolcular Abarhoun u unutmadı #1

    ABARHOUN'U ANDILAR

    Maç öncesinde "Seni Unutmayacağız Abarhoun" tişörtleriyle ısınmaya çıkan Karadeniz ekibinde 20. dakikada Meriah'ın attığı gol sonrasında da yedek kulübesinde bulunan Abarhoun'un formasıyla kutlama yapıldı.

    Rizesporlu futbolcular Abarhoun u unutmadı #2

    Rizesporlu futbolcular Abarhoun u unutmadı #3

    Rizesporlu futbolcular Abarhoun u unutmadı #4

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