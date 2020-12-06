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- Rizesporlu futbolcular Abarhoun'u unutmadı
Rizesporlu futbolcular Abarhoun'u unutmadı
Geçtiğimiz gün eski futbolcusu Mohamed Abarhoun'u kaybeden Rizespor, Karagümrük deplasmanında da Faslı futbolcuyu unutmadı. Meriah'ın attığı gol Abarhoun'un formasıyla kutlandı.
- Haber Merkezi
- 06.12.2020 - 15:34
- Güncelleme : 06.12.2020 - 15:35
Süper Lig'in 11. haftasında Karagümrük ve Rizespor takımları karşı karşıya geldi. Ev sahini Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta kansere yenik düşen Faslı futbolcu Mohamed Abarhoun da anıldı.
ABARHOUN'U ANDILAR
Maç öncesinde "Seni Unutmayacağız Abarhoun" tişörtleriyle ısınmaya çıkan Karadeniz ekibinde 20. dakikada Meriah'ın attığı gol sonrasında da yedek kulübesinde bulunan Abarhoun'un formasıyla kutlama yapıldı.