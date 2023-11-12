Rizesporlu Jonjo Shelvey'den olağanüstü gol! Kendi yarı sahasından attı Rizespor'un sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Jonjo Shelvey, İstanbulspor karşısında harika bir gole imza attı. İngiliz oyuncu, kendi yarı alanından yaptığı vuruşta ağları havalandırdı.

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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Rizespor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Bu müsabakanın ilk yarısında ise Karadeniz ekibi olağanüstü bir gol buldu.

Mavi-yeşilli takımın yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu, kendi yarı alanın yaptığı müthiş vuruşla İstanbul ekibinin filelerini havalandırdı.

Jensen'i uzaklardan avladı

Karşılaşmanın 5. dakikasında Rizespor sahalarda ender görülen gollerden biri ile öne geçti, Shelvey orta yuvarlağın kendi yarı alanında kalan kısmında Mithat'tan pası alıp yüzünü rakip yarı alana döndü.

Kaleci Jensen'in önde olduğunu gören Shelvey çok iyi bir vuruş çıkardı. Kaleciyi geçen top sağ köşeden ağlar ile buluştu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)