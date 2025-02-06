Rizesporlu Taha Şahin'den Montella'ya mesaj var

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Futbol hayatına sokaklarda başladığını söyleyen Muhammet Taha Şahin, Fenerbahçe altyapısında profesyonel adımını attığını belirtti.

Kariyer yolculuğuna Kasımpaşa ile devam ettiğini ifade eden genç futbolcu, "Şu an hedeflediğim yerdeyim ama geliştikçe yeni hedefler koyuyorum." dedi.

"EĞİTİMİMİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Fanatik'e konuşan Taha, futbolu meslek olarak lise yıllarında seçtiğini anlatırken, ailesinin kendisine büyük destek verdiğini vurgularken şu an Manisa'da antrenörlük eğitimi aldığını söyledi. "Yoğun maç temposunda eğitimi sürdürmek kolay olmuyor ama çabalıyorum." diyerek futbolun yanı sıra akademik kariyerine de önem verdiğini belirtti.

"GÖKHAN GÖNÜL BİR İDOLDÜ"

Fenerbahçe altyapısındayken Gökhan Gönül'e benzetildiğini dile getiren Şahin, "Bek pozisyonunda oynamak istiyordum, zaman zaman sağ açık olarak da oynadım. Asist yapmak çok güzel bir his. Gökhan Gönül, Türkiye'deki en iyi sağ beklerden biriydi ve ben de kendime hep onu örnek aldım." ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'İ BIRAKIP 3. LİG'İ TERCİH ETTİM"

Kariyerinde en kritik kararlarından birini Aksaray'a gitmekle verdiğini belirten Muhammet Taha Şahin, "Kasımpaşa'da A Takıma çıkmıştım ve sözleşme imzalama şansım vardı. Ancak ben 3. Lig'e dönmeyi ve Aksaray'da düzenli olarak forma giymeyi tercih ettim. Kendime güvendim, orada oynadım ve geliştim. Bu kararım kariyerimdeki dönüş noktalarından biri oldu." dedi.

"RİZESPOR KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ ADIMLARINDAN BİRİ"

Rizespor'a transfer olmanın futbol hayatında yeni bir sayfa açtığını belirten genç oyuncu, bu adımın kendisi için kritik bir eşik olduğunu ifade etti.