VAR uyardı! Rizespor kırmızı gördü, Fenerbahçe penaltı kazandı

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Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Rizespor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısının son dakikasında penaltı kararı verildi.

Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde Fenerbahçe'de ceza sahası içinde yerde kalan Milan Skriniar'ın pozisyonu VAR tarafından incelendi.

PENALTI VE KIRMIZI KARARI ÇIKTI

Pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, Ibrahim Olawoyin'e Skriniar'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı verdi ve penaltı noktasını gösterdi.

DZEKO GOLÜ BULDU

Sarı-lacivertli takımda penaltıyı kullanan Edin Dzeko, sağ ayağıyla sağ köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

RİZESPOR KIRMIZI KART BEKLEDİ

Bu pozisyonun devamında Sofyan Amrabat'ın Rachid Ghezzal'a yaptığı faul için sarı kart çıktı.

Rizesporlu futbolcular, bu pozisyon için de kırmızı kart itirazında bulundu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)