Rizespor'u farklı geçen Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme Rizespor karşısındaki 6-2'lik galibiyetin ardından Galatasaray tribünlerinden, "Fener ağlama" tezahüratı yapıldı.

ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Rizespor'u 6-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Derrick Köhn, 31. dakikada Lucas Torreira, 85. dakikada Mauro Icardi ile 40, 45 ve 64. dakikalarda Kerem Demirbay atarken konuk ekibin sayılarını 38. dakikada Casper Hojer ve 61. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 78 yaparak 1 maçı eksik Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray ligdeki bir sonraki maçında Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

39 puanda kalan Rizespor ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Fenerbahçe'de gönderme

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılardan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme geldi.

Galatasaraylı taraftaralar, "Fener ağlama" tezahüratı yaptı.