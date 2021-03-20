Haberler

Futbol Haberleri

Rizespor'un 4. golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi

Rizespor'un 4. golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi

Galatasaray evinde Rizespor'a mağlup olurken GS TV spikerinin 90+3'te gelen gole gösterdiği tepki ise sosyal medyada en çok tartışılan videolar arasına girdi.