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    Rizespor'un 4. golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi

    Rizespor'un 4. golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi

    Galatasaray evinde Rizespor'a mağlup olurken GS TV spikerinin 90+3'te gelen gole gösterdiği tepki ise sosyal medyada en çok tartışılan videolar arasına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 09:31
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    Galatasaray'ın sahasında Rizespor'a 4-3 mağlup olması sosyal medyayı salladı.

    Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına Rizespor'un uzatmalarda bulduğu gol sonrası GS TV spikerlerin reaksiyonu oldu.

    Gol sonrası stüdyo "Tüh Allah kahretsin ya!" sesiyle inledi.

    Rizespor'un 4. golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi - İZLE

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Gol sonrası GS TV spikerinin verdiği tepki sosyal medyada gündem olurken özellikle rakip takım taraftarı arasında paylaşıldı.

    Rizespor un 4. golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi #1

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