Rizespor'un Beşiktaş'a attığı son dakika golü VAR'dan döndü
Haber Merkezi

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşılaştı. Rize Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Rizespor, karşılaşmanın 38. dakikasında Gedson'un kendi kalesine attığı gol 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, 45+3. dakikada Ernest Muçi ile eşitliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

RİZESPOR'UN GOLÜ İPTAL OLDU

Maçın uzatma dakikalarında ise ev sahibi ekibin bir golü iptal edildi.

Rizespor'da Jurecka, 90+4. dakikada Emrecan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluştu ve fileleri havalandırdı.

Jurecka'nın bu golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

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Emre Çalışkan
Editor