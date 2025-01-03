Rizespor'un Beşiktaş'a attığı son dakika golü VAR'dan döndü

Haber Merkezi
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile karşılaştı. Rize Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Rizespor, karşılaşmanın 38. dakikasında Gedson'un kendi kalesine attığı gol 1-0 öne geçti.
Beşiktaş, 45+3. dakikada Ernest Muçi ile eşitliği yakaladı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
RİZESPOR'UN GOLÜ İPTAL OLDU
Maçın uzatma dakikalarında ise ev sahibi ekibin bir golü iptal edildi.
Rizespor'da Jurecka, 90+4. dakikada Emrecan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluştu ve fileleri havalandırdı.
Jurecka'nın bu golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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