Rizespor'un bileği bükülmüyor! İlhan Palut'la 7 maçtır yenilmiyorlar Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden İlhan Palut yönetimindeki Rizespor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

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Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Üst sıraları hedefleyen Rizespor ile son dönemde aldığı kötü sonuçlarla düşüş yaşayan Hatayspor, kritik mücadelede karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Rizespor, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada Dal Varesanovic ve 82. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.

Bu sonuçla ise Süper Lig'deki puanını 29'a çıkaran Rizespor 5. sıraya yükseldi. 19 puanda kalan Hatayspor ise 14. basamakta bulunuyor.

İlhan Palut, başarısıyla beğeni topluyor

Rizespor aldığı bu galibiyetle birlikte başarılı grafiğini sürdürmeye devam etti.

13 Haziran 2023'te Rizespor'un yeni teknik direktörü olan İlhan Palut, mavi-yeşillilerle istikrarlı sonuçlara imza attı.

Okan Buruk ve Volkan Demirel'in ardından görevinde en uzun süre kalan teknik adam olan Palut, takımıyla birlikte yeni bir seri yakaladı.

Rizespor, 7 maçtır mağlup olmuyor

Karadeniz ekibi, Hatayspor galibiyetiyle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmayı başardı.

6 Kasım tarihinde deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Rizespor, o tarihten bu yana ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Mavi-yeşilliler, Gaziantep FK yenilgisinin ardından İstanbulspor, Başakşehir, Pendikspor ve Hatayspor'u mağlup etmeyi başardı. Rizespor; Antalyaspor, Ankaragücü ve Kasımpaşa'yla da berabere kaldı.