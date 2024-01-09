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Rizespor'un golü ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı

Rizespor'un golü ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı Rizespor'un Dal Varesanovic ile Beşiktaş önünde bulduğu gol ofsayt nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.