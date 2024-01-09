Rizespor'un golü ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabaka siyah-beyazlıların 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Rize Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Ev sahibi Rizespor'un Dal Varesanovic ile bulduğu gol ofsayt nedeniye geçerli sayılmazken pozisyon sosyal medyada tartışma yarattı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Altin Zeqiri, ceza sahasına kadar topu taşıdıktan sonra şutunu çekti.
Zeqiri'nin şutunu Umut Meraş çizginin hemen önünde karşıladı. Umut'un müdahalesi sonrası Adolfo Gaich topu ağlara gönderdi.
VAR incelemesi sonrasında gol iptal edildi
Bu gol, VAR'da incelendi. Daha sonra hakem Abdulkadir Bitigen de pozisyonu monitörde izledi.
Abdulkadir Bitigen, pozisyonda Umut Meraş'ın önündeki Benhur Keser'in ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.
Rizesporlu oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar, bu karara tepki gösterdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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