Rizespor'un yeni başkanı İbrahim Turgut

1. Lig ekiplerinden Rizespor'da başkanlığa İbrahim Turgut seçildi.

Rizespor'un resmi hesabında yapılan açıklamada başkanlık görevine İbrahim Turgut'un seçildiği açıklandı.

Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 92. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimde, Kulübümüzün 37. Başkanı İbrahim Turgut oldu.

Seçim tek listeyle yapıldı

20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 11:00'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 92. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda tek listeyle yapılan seçimde; İbrahim Turgut oy birliğiyle Rizespor Kulübü başkanlığına seçildi.