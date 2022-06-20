Petrol
113.45
0.29%
Euro
18.2449
0.33%
Dolar
17.3296
0.03%
Altın
1.024
-0.05%
Borsa
253
-0.14%
Bitcoin
362.940
5.35%
BTXN Coin
8.41
12.88%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Rizespor'un yeni başkanı İbrahim Turgut

    1. Lig ekiplerinden Rizespor'da başkanlığa İbrahim Turgut seçildi.
    • 20.06.2022 - 14:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rizespor'un yeni başkanı İbrahim Turgut

    Rizespor'un resmi hesabında yapılan açıklamada başkanlık görevine İbrahim Turgut'un seçildiği açıklandı.

    Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 92. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimde, Kulübümüzün 37. Başkanı İbrahim Turgut oldu.

    Seçim tek listeyle yapıldı

    20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 11:00'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 92. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda tek listeyle yapılan seçimde; İbrahim Turgut oy birliğiyle Rizespor Kulübü başkanlığına seçildi.

    Rizespor un yeni başkanı İbrahim Turgut #1


    İlginizi Çekebilir

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu
    Metabot

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu

    Türkiye Erkek Voleybol Takımı Avrupa ikincisi oldu
    Voleybol

    Türkiye Erkek Voleybol Takımı Avrupa ikincisi oldu

    Koronavirüs ilk kez kediden insana geçti
    Dünya

    Koronavirüs ilk kez kediden insana geçti

    Görüş Bildir