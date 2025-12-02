Rizespor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu

- Rizespor, Kayserispor mağlubiyeti sonrası teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı.
- Yeni teknik direktör olarak, Konyaspor'da görev yapan Recep Uçar ile anlaştıklarını açıkladılar.
- Recep Uçar, daha önce Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor'da çalışmıştı.
Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Kayserispor’a 1-0 mağlup olan Rizespor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından yaptığı basın açıklamasıyla görevi bıraktığını duyurmuştu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise mavi-yeşilliler, teknik direktör arayışlarına hız vermişti.
Abdullah Avcı'nın da isminin gündeme geldiği Rizespor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı.
Karadeniz temsilcisi, son olarak Konyaspor'u çalıştıran Recep Uçar'la prensip anlaşma sağlandığını duyurdu.
RİZESPOR ANLAŞMAYI DUYURDU
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
KAMUOYUNA DUYURU
Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır.
Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu’nda izleyecektir.
İmza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki saatlerde basın mensupları ile paylaşılacaktır.
Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ
KONYASPOR'DAN 3 KASIM'DA AYRILDI
Recep Uçar, kariyerinde Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor'da teknik direktörlük yapmıştı.
3 Kasım tarihinde Konyaspor'dan ayrılan Uçar, yeşil-beyazlılar ile 45 karşılaşmaya çıkıp maç başına 1.51 puan ortalaması yakaladı.
İLK MAÇI ESKİ TAKIMINA KARŞI
Süper Lig'de 14 hafta sonunda topladığı 14 puanla 12. sırada yer alan Rizespor'un sıradaki maçı ise Recep Uçar'ın eski takımı Konyaspor'a karşı olacak.
Rizespor, ligin 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.