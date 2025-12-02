Rizespor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu

Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Kayserispor’a 1-0 mağlup olan Rizespor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından yaptığı basın açıklamasıyla görevi bıraktığını duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise mavi-yeşilliler, teknik direktör arayışlarına hız vermişti.

Abdullah Avcı'nın da isminin gündeme geldiği Rizespor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı.

Karadeniz temsilcisi, son olarak Konyaspor'u çalıştıran Recep Uçar'la prensip anlaşma sağlandığını duyurdu.

RİZESPOR ANLAŞMAYI DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

KAMUOYUNA DUYURU



Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır.

Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu’nda izleyecektir.



İmza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki saatlerde basın mensupları ile paylaşılacaktır.



Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.



ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ