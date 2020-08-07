Rizespor'un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas oldu

Rizespor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Stjepan Tomas ile sözleşme imzaladı.

Ünal Karaman'la yollarını ayıran Karadeniz temsilcisinin yeni teknik direktörü Stjepan Tomas oldu. Hırvat teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Rizespor Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Rizespor Başkanı Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"İYİ İŞLER BAŞARACAĞIZ"

İmza öncesi açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas da “Başkan ve yönetime teşekkür ediyorum. Biz Okan Hoca ile burada güzel günler yaşadık. Yine doğru planlama ile camiamızla iyi işler başaracağız. Başlangıç benim için de çok önemli. Benim kafamda ofansif oyun var. Daha iyi işler yapmak için buradayız. Bu yıl benim birikim ve tecrübelerimle transferi yaparak başarılı olmak istiyoruz. Çabuk ve yetenekli oyuncular alacağız. Kafamda 7-8 oyuncu var. İyi bir kamp yaparak sezona hazırlanacağız. Sözleşmesi biten, dönmeyen oyuncular var. 7-8 yabancı, 5-6 Türk oyuncu alarak sezona başlamayı planlıyoruz. Bu oyuncular arasında geri dönen, sözleşmesi biten oyuncular da olacak.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından teknik direktör Tomas, kendini yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.

İmza töreni sonrası Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, stadyumda başkan Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyeleriyle anı fotoğrafı çektirdi.