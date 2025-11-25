Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye transfer yanıtı

- Fenerbahçe, Robert Lewandowski'ye resmi ilgisini gösterdi ancak golcü oyuncu teklifi reddetti.
- Lewandowski, sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmak istiyor ve ara transfer döneminde ayrılmayı düşünmüyor.
- Barcelona'daki geleceği belirsiz olan oyuncunun sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunuyor.
Kış transfer döneminde forvet takviyesi planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Robert Lewandowski olmuştu.
Sky Sport'tan Florian Plettenberg'in geçtiği habere göre Fenerbahçe, Robert Lewandowski'ye somut ilgi gösterdi ancak tecrübeli golcü, sarı-lacivertlileri reddetti.
DÜNYACA ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI
Lewandowski'nin en azından sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmak istediği, ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediği aktarıldı.
'FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ'
Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lewandowski'nin +1 yıl opsiyonu da bulunuyor.
BARCELONA'DA KALMAK İSTİYOR
Öte yandan bu sezon La Liga’da 9, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 maçta forma giyen Lewandowski, toplamda 569 dakika sahada kalıp 7 gol kaydetti.