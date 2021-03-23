Robert Lewandowski'ye devlet nişanı verildi

Robert Lewandowski, ülkesi Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Nişanı'yla onurlandırıldı. 32 yaşındaki futbolcu yeni ödülünün ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Robert Lewandowski ödül koleksiyonunu ülkesinin en prestijli unvanlarından bir tanesiyle taçlandırdı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, golcü futbolcuya devlet nişanı taktı.

Bu ödül, üstün başarı gösteren askerlere ve ülkesini yurtdışında başarıyla temsil edenlere veriliyor.

"BUNUN TADINI ÇIKARTACAĞIM"

Golcü oyuncu ödülle ilgili konuşurken, "Son yıllarda kaç kupa, kaç ödül kazanmış olsam da yalnız kaldığımda bu nişanı düşüneceğim. Bunun tadını çıkartacağım. Ancak şu anda hedeflerim yüksek. Kazandığım başarılara takılı kalamam" dedi.

Cumhurbaşkanı Duda, yıldız futbolcunun ulaştığı seviyeye vurgu yaptı ve "Herkes Lewandowski gibi, Cristiano Ronaldo gibi futbol oynayamaz. Sen dünyanın en iyisisin" övgüsünde bulundu.