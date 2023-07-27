Roberto Carlos, Arda Güler'i paylaştı Roberto Carlos, Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler'le bir fotoğrafını paylaşarak, "Dünyanın en iyi kulübüne hoş geldin" ifadelerini kullandı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ayrılan ve Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, İspanya'ya çabuk uyum sağladı.

18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in efsaneleri arasında yer alan kariyerinin son döneminde de Fenerbahçe formasını giyen Roberto Carlos ile bir araya geldi.

"Dünyanın en iyi kulübüne hoş geldin Arda Güler"

Carlos, sosyal medya hesabından milli futbolcu ile bir fotoğrafını yayınladı. 50 yaşındaki futbol adamı, bu paylaşımda "Dünyanın en iyi kulübüne hoş geldin Arda Güler" ifadelerini kullandı.

Alex yorum yaptı

Brezilyalı efsanenin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza da alkış emojisi bıraktığı bu paylaşımı beğenenler arasında yer aldı.