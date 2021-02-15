Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşmıştım olmayınca Fenerbahçe'ye gittim

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Chelsea ile anlaştığını ancak son anda pürüz çıkınca sarı-lacivertlilere geldiğini itiraf etti.

Roberto Carlos, 2017 yılında Fenerbahçe yerine Chelsea'ye imza atmak üzere olduğunu itiraf etti.

Carlos transferiyle ilgili anektodları şu sözlerle paylaştı:

"Real Madrid'den ayrıldıktan sonra önümde iki seçenek vardı: Ya Fenerbahçe ya da Chelsea! Chelsea ile anlaşamadım ve Fenerbahçe'ye transfer oldum.

Fenerbahçe'ye transfer olmadan 1 hafta önce Chelsea'ye imza atmaya çok yakındım. Paris'te Roman Abramovich ve Peter Kenyon ile buluştum. Anlaştık ve el sıkıştık. Ancak, son anlarda avukatlar arasında bir anlaşmazlık çıktı. Bu son dakika anlaşmazlığıyla birlikte transfer iptal oldu. Futbolda böyle son dakika gelişmeleri olur.

Aslında tüm anlaşmalar yapılmıştı ve bence Premier Lig'de harika iş çıkarırdım. İngiliz futbol kültürü ve karakteristiği oyunuma uygundu."





SONRASINDA NELER YAŞANDI?

Roberto Carlos Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra 3 ay sonra Jose Mourinho, Chelsea'deki görevinden alındı. Roberto Carlos, 2 yıllık Fenerbahçe macerasının ardından Corinthians'a gitti.