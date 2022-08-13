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    Roberto Martinez'den Mertens sözleri

    Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Galatasaray'ın yeni transferi için övgü dolu sözlerden bahsetti.
    • 13.08.2022 - 15:36
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    Roberto Martinez'den Mertens sözleri

    Yeni sezona Okan Buruk'la başlayan Galatasaray 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira'ya imza atmıştı. Daha sonra üst üste Midtsjö, Haris Seferovic, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i transfer etti.

    Napoli'den bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atan Belçikalı yıldız Mertens'in transferi Avrupa'da büyük ses getirdi. Bu akşamki maçta kadroda yer alacak olan yıldız golcü için güzel bir yorum geldi.

    Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, Belçika'da yayımlanan Het Laatste Nieuws gazetesine açıklamalarda bulundu.

    Roberto Martinez den Mertens sözleri #1

    "Türkiye'de efsane olabilir"

    Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Dries Mertens ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Robert Martinez, "Mertens, Galatasaray için harika bir transfer. Dries'in seçeceği proje hakkında biraz endişeliydim. Napoli çok özel bir kulüp. Taraftarlar ve futbolcular çok yakın. Dries'in Galatasaray'a, Galatasaray'ın da Dries'e ihtiyacı var. Türkiye'de de efsane olabilir." ifadelerini kullandı.

    Roberto Martinez den Mertens sözleri #2

    "Denayer de umarım doğru seçimi yapar"

    OlimpLyon'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve henüz herhangi bir takımla anlaşmayan Jason Denayer'la ilgili ise Martinez, "Jason Denayer önem verdiğimiz bir oyuncu. Kontrat durumu nedeniyle zor bir yıldı onun için. Onun her zaman yanındayız ve destekliyoruz. Transfer döneminin bitmesine az kaldı ve umarım doğru bir seçim yapar." açıklaması yaptı.

    2022 Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'nda Kanada, Fas ve Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.

    Roberto Martinez den Mertens sözleri #3


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