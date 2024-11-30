Robin Yalçın'dan Galatasaray maçı öncesi konuşulan paylaşım

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Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray ile Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelecek.

Bu kritik müsabaka 1 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Eyüpspor forması giyen Robin Yalçın, Galatasaray maçı öncesi bilerek sarı kart gördükleri yönündeki iddialara sosyal medyadan cevap verdi.

ROBIN YALÇIN PAYLAŞIM YAPTI

Maç öncesi cezalı duruma düşen diğer oyuncular Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal ile birlikte günün idmanından fotoğraf paylaşan Robin Yalçın, "Bazı yorumcuların bilerek sarı kart gördüğümüze dair iddialarına tepkimiz" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Eyüpspor'un Rizespor'a 2-1 kaybettiği maçta kart ceza sınırında bulunan oyuncular Ahmed Kutucu, Robin Yalçın ve Melih Kabasakal sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düşmüşlerdi.