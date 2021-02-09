Rodallega: Ligin en iyi oyuncusu Nwakaeme

Rodallega: Ligin en iyi oyuncusu Nwakaeme

Instagram'dan bir paylaşım yapan Denizlisporlu Hugo Rodallega, Trabzonspor'un yetenekli oyuncusu Nwakaeme'yi övdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde büyük çıkış yakalayan ve seri galibiyetlerle zirve yarışına dahil olan Trabzonspor'da, Nwakaeme fırtınası dinmiyor...

Hugo Rodallega, Yeni Malatyaspor’a uzatma dakikalarında attığı golle alkışlanan Nijeryalı yıldıza övgüler yağdırdı.

"LİGİN EN İYİ OYUNCUSU"

Kolombiyalı golcü, Instagram hesabından "Bu ligin en iyi oyuncusu Tony Tonero (Antony Nwakaeme)” paylaşımını yaptı.

Ayrıca haftanın 11’inde Nwakaeme’yi göremeyen Rodallega, “Nwakaeme nerede?” diyerek tepki gösterdi.