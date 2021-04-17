Rodallega'dan harika gol

Hugo Rodallega, Erzurumspor maçında orta sahadan çektiği şutla harika bir gole imza attı.

Süper Lig'in 35. haftası nefes kesen maçlarla devam ediyor. Şampiyonluk yarışı devam ederken ligin alt sıralarında da kümede kalma mücadelesi veriliyor.

Ligin son sırasındaki Denizlispor, evinde en yakın rakibi Erzurumspor'u ağırladı. Kümede kalmak isteyen iki takımın mücadelesi Erzurumspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

RODALLEGA'DAN HARİKA GOL

Maç'ın ilk yarısı 1-0 Erzurum lehine sonuçlanırken, 2. yarının başında Denizlispor durumu 1-1'e getirdi.

Durumu eşitleyen Denizlispor'un oyuncusu Hugo Rodallega, orta sahadan çektiği şutla harika bir gole imza attı.

Rodallega, 64. dakikada bir gol daha kaydetti ancak bu gol takımının kazanmasına yetmedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)