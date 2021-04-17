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    Rodallega'dan harika gol

    Rodallega'dan harika gol

    Hugo Rodallega, Erzurumspor maçında orta sahadan çektiği şutla harika bir gole imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 15:28
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    Süper Lig'in 35. haftası nefes kesen maçlarla devam ediyor. Şampiyonluk yarışı devam ederken ligin alt sıralarında da kümede kalma mücadelesi veriliyor.

    Ligin son sırasındaki Denizlispor, evinde en yakın rakibi Erzurumspor'u ağırladı. Kümede kalmak isteyen iki takımın mücadelesi Erzurumspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

    RODALLEGA'DAN HARİKA GOL

    Maç'ın ilk yarısı 1-0 Erzurum lehine sonuçlanırken, 2. yarının başında Denizlispor durumu 1-1'e getirdi.

    Durumu eşitleyen Denizlispor'un oyuncusu Hugo Rodallega, orta sahadan çektiği şutla harika bir gole imza attı.

    Rodallega, 64. dakikada bir gol daha kaydetti ancak bu gol takımının kazanmasına yetmedi.

    Rodallega dan harika gol #1

    Rodallega dan harika gol #2

    Rodallega dan harika gol #3

    Rodallega dan harika gol #4

    Rodallega dan harika gol #5(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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