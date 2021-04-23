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    Rodellega: Falcao'nun Galatasaray'da kalmasını istiyorum

    Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, Radamel Falcao için mesaj yolladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2021 - 16:47
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    Rodellega: Falcao'nun Galatasaray'da kalmasını istiyorum

    Denizlispor'un tecrübeli yıldızı Hugo Rodallega, ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'da oynayan vatandaşı Radamel Falcao için konuştu.

    Falcao'nun Galatasaray'da kalmasını istediğini belirten Rodallega, "Falcao için sakatlıklar nedeniyle karmaşık bir yıl oldu ancak o bir savaştı. Şu anda sakin, mutlu, onun Türkiye'de kalmasını ve başarılı olmasını istiyorum." dedi.

    Rodellega: Falcao nun Galatasaray da kalmasını istiyorum #1

    HAYALİNDEKİ TAKIMI AÇIKLADI

    Kolombiya'da dönmek istediği takımı da açıklayan tecrübeli golcü, "America de Cali taraftarıyım. Bir gün babamın o forma altında oynarken beni görmesini hayal ediyorum. Eğer şans gelirse, America için oynamak istiyorum. 6 ay, 1 yıl fark etmez, o formayı giymeliyim." ifadelerini kullandı.

    2009'dan bu yana Denizlispor forması giyen Rodallega'nın sözleşmesi bu sezon bitiyor. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon 32 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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