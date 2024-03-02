Rodrigo Becao, aylar sonra ilk kez 11'de maça başladı Son olarak 29 Ekim 2023 tarihinde Pendikspor'la oynanan Süper Lig maçında forma giyen Rodrigo Becao, sakatlığını atlatarak Hatayspor karşısında sahaya ilk 11'de çıktı.

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Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakada ise sarı-lacivertlileri sevindiren bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa ve Türkiye Kupası'nda Ankaragücü maçlarında kadroda yer alan Rodrigo Becao, ilk 11'e geri döndü.

Sarı-lacivertli takımın son iki maçında forma şansa bulamayan savunma oyuncusu, Hatay deplasmanında Çağlar Söyüncü ile birlikte stoper hattında yer aldı.

126 gün sonra forma giydi

29 Ekim 2023’te oynanan Pendikspor karşılaşmasında sakatlanan ve tendon kopması yaşayan Brezilyalı futbolcu, tedavisinin ardından antrenmanlara da başlarken teknik heyetin raporu doğrultusunda 126 gün sonra 11'de kendine yer buldu.

13 maça çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında İtalya Serie A ekibi Udinese'den 8.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki isim, sarı-lacivertli formayı 13 kez giydi.

Becao, bu karşılaşmalarda 1 kez de gol sevinci yaşadı.