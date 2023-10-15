Rodrigo Becao: Bu sene umuyorum bu şampiyonluğu elde edeceğiz Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, bu sezon şampiyonluğu elde edeceklerini vurguladı.

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Udinese'den 8.3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki stoper Rodrigo Becao, milli arada NTV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Kısa sürede gösterdiği başarılı performansla sarı-lacivertli taraftarın beğenisini kazanan savunma oyuncusu, Fenerbahçe ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

"İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum"

Becao, sözlerine şu şekilde başladı:

16 maçta 16 galibiyetle başladık. Bize göre bu fazlasıyla iyi bir istatistik. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Çalışarak çok daha iyisini de ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum.

"Bu sene şampiyonluğu elde edeceğiz"

Rodrigo Becao, şampiyonluk hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

Hedefim, amacım Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda hak ettiği zaferleri tattırabilmek, bu konuda Fenerbahçe'ye yardımcı olabilmek. Uzun süredir gelmeyen bir şampiyonluk söz konusu Türkiye Süper Ligi'nde. Bu sene umuyorum bu şampiyonluğu elde edeceğiz.

"Futbol sadece kaliteyle oynanmaz"

Brezilyalı isim, açıklamalarına şöyle devam etti:

Kalite her zaman sorununuzu çözecek bir unsur değildir. Bunun yanı sıra takım arkadaşlarınıza yardımcı olabilecek iletişiminiz, saha içerisinde göstermiş olduğunuz istek ve azim... Bunlar bana göre çok ama çok önemli. Çünkü futbol sadece kaliteyle oynanan bir oyun değil. Bunun yanına iletişim ve özveriyi de eklemek gerekiyor. Bizim takım olarak iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum.

"İsmail Kartal'ın oyuncularla olan iletişimi çok güçlü"

İsmail Kartal'den övgüyle bahseden başarılı stoper, şunları dedi:

Güçlü prensipleri olan bir teknik adam kendisi ve oyuncularla olan iletişiminin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bireysel olarak oyuncularla sürekli diyalog halinde. Kendi adıma onunla çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim.

"Ben böyle bir şey görmedim"

Son olarak Fenerbahçe taraftarlarına değinen Becao, Fenerbahçe taraftarının daha önce gördüklerinden çok farklı olduğunu da sözlerine ekledi.