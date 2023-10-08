Rodrigo Becao: Çok iyi ve sıkı çalışıyoruz Fenerbahçe'nin savunmacıları Rodrigo Becao ve Alexander Djiku, 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekibin savunmacıları Rodrigo Becao ve Alexander Djiku, müsabakanın ardından konuştu.

"Çok iyi ve sıkı çalışıyoruz"

Takımın çok sıkı çalıştığını söyleyen Becao, "Çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarım çok mutlu. Çok iyi ve sıkı çalışıyoruz. Bu kadar çok puan almamızın sebebi sıkı ve çok iyi çalışmamız. Hafta hafta üzerine koyuyoruz. 3 puan önemliydi. Zor bir rakibe karşı kazandık" dedi.

"Başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadık"

Djiku ise "Kazandığımız için mutluyum. Başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadık. Maçı tamamen domine ettiğimizi düşünüyorum" sözlerini sarf etti.