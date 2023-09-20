Rodrigo Becao: Hala gelişecek yolumuz var Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao, Nordsjelland maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin stoperi Rodrigo Becao, Konferans Ligi'ndeki Nordsjelland maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Rodrigo Becao, "Takım arkadaşlarımın hepsi kaliteli, iyi oyuncular. Aramızdaki uyumdan en çok Fenerbahçe'nin fayda görmesi bizi mutlu ediyor. Bence hala gelişecek yolumuz var. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Bizim amacımız takıma yardım etmek ve kazanabildiğimiz kadar her maçı kazanmak." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Son karar hocamızın"