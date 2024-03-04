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Rodrigo Becao sakatlandı mı? Son durumu belli oldu

Rodrigo Becao sakatlandı mı? Son durumu belli oldu Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığının ardından Hatayspor maçıyla sahalara dönen ve sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamayan Rodrigo Becao'nun son durumu belli oldu.