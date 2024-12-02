Rodrigo Becao: Takımıma katkı sağlamış olduğum için mutluyum

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti.

Takımının 2. golünü atan Rodrigo Becao, karşılaşmanın ardından, "Takımıma katkı sağlamış olduğum için mutluyum. O anlarda baskı kuruyorduk, ataklar yapıyorduk. Galibiyeti hak ettik. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takımıma yardım ettiğim ve galip geldiğimiz için tanrıya şükürler olsun" dedi.

"GOL ATMAYI ÇOK İSTİYORDUM"

Attığı golü değerlendiren Becao, "Maçtan önce bunu düşünmüştüm, hissediyordum, bunu arkadaşlarıma söyledim, gol atmayı çok istiyordum. Özgüvenim ve takım için çok önemliydi. Çok şükür gerçekleşti" ifadelerini kullandı.