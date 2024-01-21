Rodrigo Becao'nun sahalara dönüş tarihi

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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sevinci yaşanıyor.
12 Kasım'daki Pendik maçında sakatlanan Brezilyalı savunmacı, takımla çalışmalara başladı.
Oyuncunun 28 Ocak'ta ligin 23. hafta mücadelesi olan Ankaragücü karşılaşmasında hazır olması bekleniyor.
Öte yandan önceki gün 28 yaşına giren tecrübeli yıldız, bu özel günü takım arkadaşlarıyla kutladı.
Fenerbahçe performansı
Rodrigo Becao, Fenerbahçe formasıyla toplam 13 maçta görev aldı. Yıldız savunmacı 1 de gol katkısında bulundu.
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