Rodrigo Becao'nun suçu ne

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Sezon başında forma şansı bulmakta zorlanan Rodrigo Becao, ilk kez Göztepe maçında sahaya çıktı ve Fenerbahçe, bu karşılaşmayı beraberlikle tamamladı. Ancak Becao’nun oynadığı 9 Süper Lig maçında Fenerbahçe tam 8 galibiyet elde etti. Özellikle bu maçların 6’sında sarı-lacivertliler kalesini gole kapatarak savunmadaki etkinliğini gösterdi.

Samsunspor maçında ise 58. dakikada oyundan çıkan Becao’nun ardından Fenerbahçe galibiyeti koruyamadı ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

AVRUPA LİGİ'NDE DEĞİŞKEN GRAFİK

Avrupa Ligi’nde Becao’nun oynadığı 4 maçta, Fenerbahçe’nin performansı daha dalgalı bir seyir izledi.

Bu maçlardan yalnızca 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, AZ Alkmaar karşılaşmasında skor 2-1 iken Becao’nun oyundan çıkmasının ardından 3-1 mağlup oldu.

SAMET AKAYDİN’E FORMA KAPTIRDI

Becao’nun son dönemde ilk 11’deki yerini kaybetmesi dikkat çekiyor. Gaziantep FK maçında attığı golle galibiyeti getiren Brezilyalı stoper, sonraki Beşiktaş ve Athletic Bilbao maçlarında Samet Akaydin’in arkasında kaldı. Bu iki karşılaşmada da Fenerbahçe sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

BECAO’NUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Rodrigo Becao’nun Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Performansındaki iniş çıkışlar ve kritik anlarda forma şansı bulamaması, takımın savunma hattında soru işaretleri yaratıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun savunma kurgusunda Becao’nun rolü önümüzdeki haftalarda netleşecek.

Fenerbahçe’nin savunma hattındaki sorunları aşabilmesi için Becao’nun performansını istikrarlı hale getirmesi önemli bir faktör olacak.

MOURINHO, BECAO İÇİN NE DEDİ?