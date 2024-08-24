Rodrigo Becao'ya gelen teklif ortaya çıktı: Kiralama artı satın alma opsiyonu Fenerbahçe, Rodrigo Becao için İtalya'dan gelen kiralama tekliflerini kesin bir dille reddetti.

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Fenerbahçe, Rodrigo Becao için İtalya'dan aldığı 3 teklifi de geri çevirdi.

Sky Sport Italia'ya göre; Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper Becao için Fiorentina, Torino ve Atalanta'dan teklif aldı.

En yüksek teklifi veren Atalanta, 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 9 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi.

"KİRALAMA OLMAZ! SADECE BONSERVİS"

Fenerbahçe, her üç teklifi de geri çevirdi ve Becao'yu zorunlu satın alma opsiyonu dahil hiçbir kiralama teklifine sıcak bakmadığını iletti. Sarı lacivertli kulübün sadece bonservisle satışa sıcak baktığı ancak bunun için de önemli bir rakamın önerilmesi gerektiğini taraflara bildirdi.

"MUTLUYUM AMA OYNAMAK İSTİYORUM"

Rodrigo Becao ile de görüşen Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuya fikrini sordu. Becao, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ancak düzenli forma giymek istediğini iletti.

Sarı lacivertli yetkililer, Becao'ya as takım planları içerisinde olduğunu ve Çağlar, Djiku ile birlikte dönüşümlü olarak sürekli oynatılacağını belirtti.

DJIKU İLE ORTAKLIĞI 'PEKİYİ' ALDI

Fenerbahçe'nin geçen yaz 8.3 milyon euro bonservis bedeliyle Udinese'den transfer ettiği Becao, özellikle sezonun ilk bölümünde Djiku ile kurduğu ortaklıkla öne çıkmıştı.

Becao, sakatlandıktan sonra sezonun kalan bölümünde düzenli oynamakta zorlanmıştı.