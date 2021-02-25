Rodrigues: Gomis gelene kadar Galatasaray'ın en iyisiydim

Türkiye'de hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues, her iki kulüp ve Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile yollarını ayırarak İttihad'a geri dönen Garry Rodrigues, Arap basınına konuştu.

"GOMİS GELDİ, EN İYİSİ OLDU"

Rodrigues, "Galatasaray'da hep en iyi oyuncu bendim. En iyi oyuncu da hep ben seçilirdim. Ancak Bafetimbi Gomis geldi ve 2018'de takımın en iyisi olma unvanını benden aldı." dedi.

"İSTESEM FENERBAHÇE'DE KALABİLİRDİM"

Fenerbahçe'den kendi isteğiyle ayrıldığını söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, "Cidde'de olmaktan mutluyum. Burada arkadaşlıklar edindim. Fenerbahçe'de kalabilirdim, sözleşmem de vardı ancak teknik direktörüm beni çağırınca geri dönmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

"RONALDO HARİKA BİR OYUNCU"

Profesyonel olduğu Portekiz'de Ronaldo ile anısı olduğunu söyleyen Rodrigues, "Portekiz'de oynarken Cristiano Ronaldo ile karşılaştım. Onunla Portekizce konuştum, benim Yeşil Burun Adaları'ndan olduğumu biliyordu. Ben istemememe rağmen bana formasını verdi. O harika bir oyuncu." diye konuştu.

Garry Rodrigues, bu sezon 12 maça çıktığı Al Ittihad'da 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.