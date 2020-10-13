Rodrygo: Yeni Neymar olmak istemiyorum

Real Madrid'in genç futbolcusu Rodrygo kendisini Neymar'a benzetenlere "Sadece kendim olmak istiyorum" diyerek cevap verdi.

Real Madrid'in 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo, Neymar ile kendisi arasında yapılan kıyaslamalara değindi.

Rodrygo, 2019'da Santos'tan Real Madrid'e 45 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.





12 yaşından beri Neymar'la benzer bir kariyere sahip olduğu düşünülen Rodrygo, kendi yolunu Neymar'dan farklı bir şekilde çizmeyi umduğu için karşılaştırmalardan rahatsız olduğunu söyledi.

"Her zaman Rodrygo olmak ve kendi hikayemi yapmak istediğimi söyledim" diyen Rodrygo, "Daha yeni başlıyorum ama sadece kendim olmak istiyorum" diye konuştu.

19-20 sezonunda Real Madrid formasıyla 29 maçta 9 gol, 3 asist ile oynayan genç oyuncu, yeni sezona ise 2 La Liga maçı ve 1 asistle başladı.