Roger Federer: Aşılıyım, güvendeyim

Tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran Roger Federer, rakibi Djokovic'e imalı sözler sarf etti. İsviçreli raket, "İsviçre'de kalsam da aşının avantajları var. Aşılıyım güvendeyim" dedi.

Aşılı olmadığı için Avustralya Açık'ta mücadele edemeyecek olan Novak Djokovic için Ekselansları lakaplı rakibi Roger Federer'den imalı bir açıklama geldi.

"HASTALIĞI BULAŞTIRMAK İSTEMEM"

Sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'ta mücadele edemeyecek olan yıldız tenisçi, "Evet, aşılıyım. Birçok kez seyahate çıktığım için aşı olmaktan dolayı mutlu ve güvende hissediyorum. Elbette sadece İsviçre'de kalsam da aşının avantajları var. Ama her şeyden önce, bu aşıyı başkaları için oldum çünkü hastalığı kimseye bulaştırmak istemem." dedi.

Bu sözlerinde açık açık Novak Djokovic'i hedef almayan İsviçreli, Sırp tenisçinin hayranları tarafından tepki aldı.