Roland Sallai: Büyük hayal kırıklığı

AA & Ensonhaber

Süper Lig’in 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray’da Roland Sallai, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Sallai, sonuçtan duyduğu üzüntüyü dile getirirken taraftarlara da övgü dolu sözler söyledi.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

Maçla ilgili görüşlerini paylaşan Sallai, şunları söyledi:

Evimizde kazanmayı hedeflediğimiz bir maçtan sadece 1 puanla ayrılmak büyük bir hayal kırıklığı oldu. Daha iyi olmalıyız, özellikle savunmada yaptığımız hatalara odaklanarak geleceğe hazırlanmalıyız.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ İNANILMAZDI"

Sarı-kırmızılı taraftarlara ayrıca teşekkür eden başarılı oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarımızın desteği inanılmazdı. Dünyanın en özel taraftar gruplarından birine sahibiz. Attığımız gol sonrası onların coşkusunu paylaşmak benim için büyük bir mutluluktu.

Gelecek hedeflerine de değinen Sallai, "Şimdi önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. Daha çok çalışıp, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek zorundayız" diyerek sözlerini noktaladı.