Roland Sallai, cezalı duruma düştü

İHA
Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor’a konuk oldu. Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Sarı-kırmızılılarda bu müsabaka öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai sarı kart sınırında bulunuyordu.
Maçın 73. dakikasında sarı kart gören Sallai cezalı duruma düştü.
BODRUM FK MAÇINDA YOK
Macar futbolcu, gelecek hafta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacakları Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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