Roland Sallai, Galatasaray'daki ilk gol sevincini yaşadı

İHA
Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılıların ikinci golünü Macar futbolcu Roland Sallai kaydetti.
Maçın 47. dakikasında Gabriel Sara’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen’in indirdiği topu Sallai gelişine vuruşla ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
İLK GOLÜNÜ ATTI
Sezon başında takıma katılan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılardaki ilk gol sevincini yaşadı.
Maça 11’de başlayan Roland Sallai 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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