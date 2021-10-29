Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin keyifle takip ettiği İtaya Ligi'nde heyecan devam ediyor. Peki, Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her karşılaşmasıyla renkli anlara sahne olan İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Nefes kesen mücadelelerin oynandığı ligde, Roma - Milan maçı futbolseverlerle buluşacak.

İki güçlü takımın karşılaşacağı maçta futbolseverler, favori olarak Milan'ı bir adım daha öne çıkardı.

Bu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Futbolseverler, "Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ROMA - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma - Milan maçı 31 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak.

Karşılaşma saat 22.45'te başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

ROMA - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma - Milan maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve BilyonerTV platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.