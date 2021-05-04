Roma, Mourinho ile anlaştı

Roma, geçtiğimiz hafta Tottenham ile yollarını ayıran Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

AS Roma, Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Roma, Paulo Fonseca'nın sezon sonunda ayrılmasının ardından Jose Mourinho'nun göreve başlayacağını ve 30 Haziran 2024'e kadar görevinde kalacağını duyurdu.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Roma Başkanı Dan Friedkin, "Jose Mourinho, Roma ailesine katıldığı için çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Her seviyede birçok kupa kazanmış bir şampiyon Mourinho. Jose, çok büyük bir lider ve projemize heyecan katacak bir tecrübe. Uzun vadeli başarı hedeflerimize ulaşmak için Jose Mourinho çok büyük bir adım olacak. Kulübümüze istikrarlı biçimde kazanma kültürünü kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

"YILLAR BOYU KAZANAN BİR TAKIM YARATACAĞIZ"

Jose Mourinho, "Friedkin ailesine beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. Muhteşem bir kulübe liderlik yapacağım ve vizyonlarını paylaşacağım. Tiago Pinto ve kulüp sahibiyle yaptıuğımı görüşmelerden sonra AS Roma'ya katılma tutkusunu hissettim. Onlarla aynı tutkuyu hissediyorum. Beni her zaman tutku yönetmiştir. Roma'da yıllar boyu kazanan bir takım yaratacağız." dedi.

Portekizli teknik direktör, "Roma taraftarlarının tutkusu beni ikna edici bir faktör oldu. Bu nedenle görevi kabul ettim. Göreve başlamak için sabırsızlanıyorum. Daje Roma!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.