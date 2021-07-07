Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltı atışlarında 4-2 yenen İtalya'nın galibiyeti, başkent Roma'da coşkuyla kutlandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı finalinde, İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi.

Roma'nın Popolo Meydanı'nda kurulan dev ekranlarda yaklaşık 3 bin taraftar önemli müsabakayı takip etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta zaman zaman heyecanlanan İtalyanlar, ikinci yarının 60. dakikasında Federico Chiesa'nın attığı golle büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken İspanya'nın 80. dakikada Alvaro Morata'nın beraberlik golünü bulması İtalyan taraftarları üzdü.

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma devreleri 1-1'lik eşitlik tamamlanınca mücadelenin galibini belirlemek için penaltı atışlarına gidildi.

Roma'da İtalyanların final coşkusu VİDEO

COŞKULU KUTLAMA

Penaltı atışlarını heyecanla izleyen İtalyanlar, "Gök mavililer" olarak anılan takımlarının, İspanya'ya 4-2'lik üstünlük kurmasıyla büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

Bazı taraftarlar Roma caddelerinde araçlarıyla konvoy yaptı, çoğu taraftar da kentin önde gelen meydanlarında havai fişek atarak kutlamalarını sürdürdü.