Roma'dan kovulan Mourinho'nun rotası Suudi Arabistan Roma'dan ayrılan Jose Mourinho, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile görüşmelere başladı.

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Roma'dan ayrılan Jose Mourinho, rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberde; Mourinho'nun, Al-Shabab ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

Sözlü anlaşma sağladı

Portekizli teknik adamın, Al-Shabab ile Zoom üzerinden görüştüğü ve sözlü olarak anlaşma sağladığı belirtildi.

Mourinho'nun, kısa süre içerisinde anlaşmayı tamamlamak için Riyad'a gidebileceği öne sürüldü.

Roma'da bu sezon ne yaptı?

Al-Shabab'ta şu anda Hırvat teknik adam Igor Biscan görev yapıyor. Kulüp, 19 maç sonunda topladığı 21 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde 11. sırada yer alıyor.

Roma'da bu sezon 20 lig maçına çıkan Mourinho, 8 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonrası görevinden alınmıştı.