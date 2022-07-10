Romain Saiss: Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü

Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Romain Saiss, Avusturya kampı öncesi yaptığı açıklamada, "Birçok teklif aldım ancak Beşiktaş'ı seçtim" dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Romain Saiss Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'den transfer edilen başarılı oyuncu siyah-beyazlıları tercih nedeninden de bahsetti.

"Burayı daha da büyütmeye geldim"

İşte Faslı stoperin öne çıkan sözleri...

"Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Onları gururlu hissettirmeyi hedefliyorum. Finalde tabii ki en önemli şey sonuçtur. Her maç savaşacağımızdan emin olabilirler. İnanıyorum ki şampiyonluk hedeflerimize ulaşacağız. Burayı daha da büyütmeye geldim."





"Arap Yarımadası'ndan teklifler aldım"

"Başka ülkelerden daha iyi teklifler yapıldı. Belki bir başkası olsa yüzde 95 değerlendirirdi. Çok fazla sebep var ama birinci sebep tutku olabilir, para hiçbir zaman önceliğim değil. Hâlâ başaracak çok şeyim var. Dünya Kupası oynayacağım, milli takımın kaptanıyım. Avrupa'da kalmayı bu yüzden çok istedim. Arap Yarımadası'ndan ilgilenenler vardı ama rekabete tutunmak için en iyi tercihi yaptım."

"Türkiye'nin en büyüğü"

"Beşiktaş, Avrupa'da da popüler ve Türkiye'nin en büyük kulübü. Böyle bir kulüpte oynamayı her futbolcu ister. Ghezzal çok eski arkadaşım. Onunla konuştum. İngiltere'de geçirdiğim 6 yıldan sonra İstanbul ve İngiltere farklı yerler olduğu için soru işaretlerim vardı. Ancak Faycal Fajr, El Kaabi ve Fransa'daki Türk arkadaşlarım bana "Türkiye'ye bir kez gidersen çok seversin" dedi. Hocayla konuşmam da çok verimliydi. İnsanların bana verdiği değeri hissettim ve bu projenin bir parçası olmak istedim."