Romain Saiss: Beşiktaş'tan ayrılmamın tek sebebi Şenol Güneş Beşiktaş'tan Katar Ligi ekibi Al Sadd'a transfer olan Romain Saiss, ayrılığı hakkında, "Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldıysam bunun kulüple, taraftarlarla veya takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun, teknik direktör Şenol Güneş'ti" dedi.

Beşiktaş, takımdan ayrılması gündemde olan Faslı futbolcu Romain Saiss’in Katar temsilcisi Al-Sadd ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

2.5 milyon euro bonservis bedeli ve 300 bin euro bonus karşılığında siyah-beyazlı takıma veda eden tecrübeli isim transferi sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Romain Saiss, takımdan ayrılmasının tek sebebinin ise Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş olduğunu söyledi.

"Tek sorun, teknik direktör Şenol Güneş'ti"

Foot Mercato'ya konuşan savunma oyuncusu, sözlerine şu şekilde başladı:

Aylarca hiçbir şey söylemedim. Sezon sonuna kadar hep takıma ve kendime odaklandım. Sanırım konuşmak için doğru zaman değildi. Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldıysam bunun kulüple, taraftarlarla veya takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun, teknik direktör Şenol Güneş'ti. O geldiğinden beri, kendi kendime böyle bir insana güvenemeyeceğim için gitmem gerektiğini söylememe neden olan birikmiş şeyler oldu.

"Beni yedek kulübesine gönderdi"

Saiss açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Her şey için beni suçladı. Yaptığım şeyi kabul etmiyorsanız, sorun değil. Ama kendini iyi göstermek için basının karşısına çıkıp da özelde aksini söyleyemezsin. Kış transfer döneminde İngiltere'den teklif geldi. Teknik direktöre oraya geri dönmek istediğimi çünkü orada bir hikayem olduğunu açıklamıştım. Ancak transfer döneminin sonuna geldiğimizi ve kulübün benim yerime oyuncu bulmakta zorlanacağını biliyordum. Bunu profesyonelce karşıladım. Ancak transfer döneminin sonunda kulüp, benim gibi solak bir stoper aldı. Şenol Güneş, beni yedek kulübesine gönderdi.

"Bir daha forma giyemeyeceğimi çok iyi biliyordum"

Faslı oyuncu, son olarak şu ifadeleri kullandı: