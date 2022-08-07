Romain Saiss: Bu atmosfer bambaşka

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 1-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, "Her maç bu taraftarın olacağını düşünmek beni heyecanlandırıyor" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 1. haftasında evinde Kayserispor'u 90+6. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Maçın ardından Romain Saiss, duygularını paylaştı.

"Zor bir galibiyetti"

Romain Saiss maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Zor bir galibiyet oldu. İyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettik, iyi savaştık. En önemlisi 3 puanı almaktı. Özgüven kazanmak adına galibiyet önemliydi. Daha iyiye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kariyerimde çok iyi atmosferler gördüm ama burası bambaşka"

Siyah-beyazlı futbolcu, "Atmosfer harika! Taraftarımızla ilgili olumlu şeyler duymuştum. Sahada oynarken desteği hissetmek harikaydı. Kariyerimde çok iyi atmosferler gördüm ama burası bambaşka! Her maç bu taraftarın olacağını düşünmek beni heyecanlandırıyor" diyerek sözlerini tamamladı.



