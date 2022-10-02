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    Romain Saiss: İyi bir savaşma ruhu gösterdik

    Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss, 0-0 biten Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 02.10.2022 - 22:45
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    Romain Saiss: İyi bir savaşma ruhu gösterdik

    Beşiktaş'ta Romain Saiss, Fenerbahçe ile golsüz sona eren derbi mücadelesini değerlendirdi.

    "Kazanamadık ama iyi bir reaksiyon verdik"

    Saiss, "Önemli bir maçtı. Kazanamadık ama iyi bir reaksiyon verdik. İyi bir savaşma ruhu gösterdik. Kazanmamız gerekirdi, mükemmel değildik. Ama savaşma ruhumuz önemliydi. Böyle devam edersek, bu ligde güzel işler yapacağız." dedi.

    "İyi bir görüntü verdik"

    Tecrübeli isim, ayrıca, "Bazı noktaları çalışmalıyız. Bu takım çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Gol gelecek. Maçları kazanacağız. Rakibimizden gol yemedik. Gol yemeden 1 puan aldık. Yenseydik, mükemmel olacaktık. Ama iyi bir görüntü verdik." diye konuştu.


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