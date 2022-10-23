Romain Saiss: Kulüpten daha fazla saygı bekliyordum

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, açıklamalarda bulundu. Saiss, Wolverhampton'dan ayrılmadan önce kötü bir teklif aldığını ve bu sebeple sözleşme yenilemediğini söyledi.

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı ve Giresunspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Romain Saiss, İngiltere'de yayın yapan Talking Wolves'a konuştu.

Wolverhampton'dan ayrılmadan önce kötü bir teklif aldığını söyleyen Saiss, teklifi saygısızca bulduğunu söyledi.

"Bu teklifi saygısızca buldum"

Saiss açıklamasında, "Kulüpten yeni sözleşme teklifi geldiğinde bu teklifi saygısızca buldum. Sorun para değildi. Kulüpte çok farklı mevkilerde görev aldım ve 6 yıl oynadım. Orada çok güzel şeyler başardım. Dolayısıyla kulüpten daha fazla saygı bekliyordum. Bana 1 yıllık teklif sunmuşlardı." dedi.

Beşiktaş'ta 9 maçta forma giydi

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 maçta süre alan Romain Saiss, gol veya asist kaydedemedi. Wolverhampton'dan 6 sezon forma giyen 32 yaşındaki stoper, 206 maçta oynarken 15 gol ve 3 asist üretmişti.