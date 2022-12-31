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    Romain Saiss, takıma dönüyor

    Romain Saiss, takıma dönüyor

    Dünya Kupası'nda sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Beşiktaş'ın tecrübeli Romain Saiss, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte sahalara geri dönüyor.
    • 31.12.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 13:07
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    Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden ve mücadeleden Arthur Masuaku'nun frikik golüyle 1-0 galip ayrılan Beşiktaş'ta kazanılan 3 puandan moraller yerinde.

    Siyah-beyazlılara alınan galibiyetin ardından bir sevindirici haberde stoperi Romain Saiss'den geldi.

    Turnuvada sakatlanmıştı

    2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesi Fas ile başarılı bir oyun sergileyen ve milli takımının yarı finale yükselmesinde önemli bir paya sahip olan kaptan Romain Saiss turnuvada sakatlanmıştı.

    Saiss, uyluğundaki sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalıyor.

    Romain Saiss, takıma dönüyor #1

    Kasımpaşa karşısında sahada

    32 yaşındaki savunmacının birkaç gün içinde takımla birlikte antrenmanlara çıkacağı öğrenildi.

    Faslı stoperin 7 Ocak Cumartesi akşamı Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak Kasımpaşa maçında oynaması bekleniyor.

    Romain Saiss, takıma dönüyor #2


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